|
Özgün

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş yerleri öğrenme ekranı

ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF sınav giriş yerleri belli olup olmadığı sorgulanıyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

14:05 - 17/11/2023 Friday
Yeni Şafak
ATA AÖF sınav giriş yerleri

ATA AÖF sınav giriş yerleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (
) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav yerlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF vize sınavları sınav yeri sorgulama ekranı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Atatürk Üniversitesi güz dönemi ara sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş belgesinin en geç sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar internet üzerinden telefon, tablet, bilgisayarları ile sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre; ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00


#ATA AÖF
#ATA AÖF sınav giriş belgesi
#ATA AÖF sınav yerleri
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fırtına öncesi uçuşlar tek tek iptal edildi? İşte THY iptal edilen seferler