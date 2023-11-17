Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (

) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav yerlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF vize sınavları sınav yeri sorgulama ekranı.