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ALES 3 sınavı için nefesler tutuldu: Sınav saat kaçta başlayacak?

2023-ALES/3, ÖSYM tarafından 19 Kasım Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Peki ALES sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar, kaç dakika? İşte detaylar.

11:50 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:51 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
2023-ALES/3 ne zaman?

2023-ALES/3 ne zaman?

'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak.

2023-ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM)
2023-ALES/3 sınavı
19 Kasım Pazar günü yapılacak.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda yaklaşık 500 bin aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 70 bin kişi görev yapmış olacak. Sınav uygulamasında emeği geçen görevlilere teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum."



#ales
#ales sınav süresi
#2023 ALES sınavı
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