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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav (YDS) takvimi netleşti: Başvuru tarihi ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) takvimi açıklandı. Buna göre, YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Peki YDS başvuruları başladı mı ne zaman başlıyacak? YDS sınavı kaç dakika, sınavda kaç soru soruluyor? İşte detaylar.

17:21 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YDS başvurusu ve sınav tarihi

YDS başvurusu ve sınav tarihi

YDS 2024 sınav ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihi, yabancı dil seviyesini öğrenmek isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor.
tarafından açıklanan 2024 sınav takvimiyle birlikte YDS/1 başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu. Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı saat 10.15'te yapılacak.

YDS NEDİR?

YDS, yabancı dil bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınava Türkiye'de ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü öğrenim görmek isteyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler ve dil tazminatı almak isteyenler katılabilir.

YDS başvuruları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için adayların, sınav ücretini yatırmaları ve başvuru bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

YDS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınav saat 13.15'te son bulacak. Sınavda 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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