YDS başvurusu ve sınav tarihi
2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.
2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu. Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.
YDS SINAVI SAAT KAÇTA?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı saat 10.15'te yapılacak.
YDS NEDİR?
YDS, yabancı dil bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınava Türkiye'de ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü öğrenim görmek isteyenler, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler ve dil tazminatı almak isteyenler katılabilir.
YDS başvuruları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru için adayların, sınav ücretini yatırmaları ve başvuru bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
YDS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.
Sınav saat 13.15'te son bulacak. Sınavda 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.