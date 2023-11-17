TR-YÖS/2, ÖSYM tarafından 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu. Peki TR-YÖS/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

TR-YÖS/2 soru ve cevapları erişime açıldı mı?

ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav (TR-YÖS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları; 8 Aralık’ta açıklanacak.

TR-YÖS nedir?

TR-YÖS, ÖSYM tarafından yapılacak olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav.

YÖS’e kimler girebilir?

* Yabancı uyruklular,

* Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler,

* Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

* KKTC uyruklu olup GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

• T.C. uyruğundan bulunanlar ile uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde sınava girebilirler.

YÖS sınavına girmek için şartlar neler?

YÖS Adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun olmaları halinde şu şartları taşıması gerekir;

Yabancı Uyruklu Olmaları,

Doğum ile birlikte Türk Vatandaşı olup daha sonra Türk vatandaşlığından çıkma izni olanlar (Mavi Kart- 5901 sayılı yasa),

Yabancı Uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Vatandaşlığına geçen kişiler ve Çifte Uyruklular,

Yabancı bir ülkede bulunan Türk okullarında eğitim ve öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler (Örneğin: Batı Avrupa Açık Lise Programı gibi),

Türkiye’de lise eğitimi gören tamamen y,abancı uyruklu öğrenciler,

GCE AL sınavına sahip olan kişiler

YÖS şartlarını yerine getirmiş sayılır ve YÖS Sınavı’na istedikleri zaman katılabilirler. Türkçe bilmek ya da Türkçeyi bildiğinizi belgelendirmeniz YÖS şartları arasında yer almaz. Üniversite kabullerinde Türkçe bilme şartı zorunlu kılınmaz. YÖS Sınav sonuçları ile birlikte üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra, seviye belirlenme amacı ile Yabancı Öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme Sınavları düzenlenir. Sınav sonuçları değerlendirmelerinde ise, öğrenciler A, B ya da C gruplarına ayırılır.







