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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), Türkiye'nin en büyük açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. Türkiye'nin her yerinden öğrenci kabul etmektedir. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 48 program bulunmaktadır. İşte ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri.

13:28 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri

ATA AÖF'te eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler, derslerini internet üzerinden takip edebilirler. ATA AÖF'te, ders materyalleri, ders notları, videolar ve interaktif uygulamalar gibi birçok kaynak bulunmaktadır. ATA AÖF, Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. ATA AÖF'te, üniversite eğitimi almak isteyen herkese fırsat sunulmaktadır. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 24 program bulunmaktadır. İşte ATA AÖF bölümleri, programları.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (4 YILLIK)

  1. Çocuk Gelişimi Lisans
  2. Egzersiz ve Spor Bilimleri
  3. Grafik Sanatlar
  4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
  5. İşletme
  6. Kamu Yönetimi
  7. Reklamcılık Lisans
  8. Rekreasyon
  9. Sağlık Yönetimi Lisans
  10. Sosyal Hizmet Lisans
  11. Sosyoloji
  12. Tarih
  13. Tekstil ve Moda Tasarımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (2 YILLIK)

  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
  2. Adalet
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgi Yönetimi
  5. Bilgisayar Programcılığı
  6. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Çocuk Gelişimi
  9. Dış Ticaret
  10. Emlak Yönetimi
  11. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  12. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  13. İslami İlimler (İlahiyat)
  14. İş Sağlığı ve Güvenliği
  15. İşletme Yönetimi
  16. Laborant ve Veteriner Sağlık
  17. Lojistik
  18. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  19. Özel Güvenlik ve Koruma
  20. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  21. Reklamcılık
  22. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  23. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  24. Sosyal Hizmetler
  25. Spor Yönetimi
  26. Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
  27. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  28. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  29. Yeni Medya ve Gazetecilik
  30. Yerel Yönetimler
  31. Web Tasarımı ve Kodlama

Lisans Tamamlama Programları

  1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Tamamlama
  3. Sağlık Yönetimi
  4. Sosyal Hizmet

ATA AÖF yaz Okulu ve sınavı tarihi

Yaz Okulu ders kayıtları 26 Haziran-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ATA AÖF yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlamıştı. Yaz okulu 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

#ATA AÖF
#ATA AÖF bölümleri
#Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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