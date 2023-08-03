Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri
ATA AÖF'te eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler, derslerini internet üzerinden takip edebilirler. ATA AÖF'te, ders materyalleri, ders notları, videolar ve interaktif uygulamalar gibi birçok kaynak bulunmaktadır. ATA AÖF, Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. ATA AÖF'te, üniversite eğitimi almak isteyen herkese fırsat sunulmaktadır. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 24 program bulunmaktadır. İşte ATA AÖF bölümleri, programları.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (4 YILLIK)
- Çocuk Gelişimi Lisans
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Grafik Sanatlar
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık Lisans
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi Lisans
- Sosyal Hizmet Lisans
- Sosyoloji
- Tarih
- Tekstil ve Moda Tasarımı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (2 YILLIK)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler (İlahiyat)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
Lisans Tamamlama Programları
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Tamamlama
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
ATA AÖF yaz Okulu ve sınavı tarihi
Yaz Okulu ders kayıtları 26 Haziran-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ATA AÖF yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlamıştı. Yaz okulu 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.