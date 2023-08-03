ATA AÖF'te eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler, derslerini internet üzerinden takip edebilirler. ATA AÖF'te, ders materyalleri, ders notları, videolar ve interaktif uygulamalar gibi birçok kaynak bulunmaktadır. ATA AÖF, Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. ATA AÖF'te, üniversite eğitimi almak isteyen herkese fırsat sunulmaktadır. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 24 program bulunmaktadır. İşte ATA AÖF bölümleri, programları.