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ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

14:04 - 7/11/2023 вторник
Yeni Şafak
ATA AÖF

ATA AÖF

ATA AÖF sınav yerleri için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Ekim ayında kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, 2023 2024 ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı ATA AÖF sınavları kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavdan önce üniversitenin duyurusu ile ATA AÖF sınav giriş yerleri erişime açılacak.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023?

Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

FİNAL TARİHLERİ

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00



#ata aöf
#ata aöf sınav giriş ekranı
#ata aöf giriş belgesi
#Atatürk Üniversitesi
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