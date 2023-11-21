ATA AÖF sınav yerleri için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Ekim ayında kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, 2023 2024 ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı ATA AÖF sınavları kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavdan önce üniversitenin duyurusu ile ATA AÖF sınav giriş yerleri erişime açıldı.