ATA AÖF
ATA AÖF sınav yerleri için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Ekim ayında kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, 2023 2024 ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı ATA AÖF sınavları kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavdan önce üniversitenin duyurusu ile ATA AÖF sınav giriş yerleri erişime açıldı.
ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ATA AÖF Ara (Vize) Sınavı giriş belgesi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023?
Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;
I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00
FİNAL TARİHLERİ
I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00