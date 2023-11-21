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ATA AÖF sınav giriş yerleri belgeleri erişime açıldı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. Peki, ATA AÖF vize sınavgiriş yerleri bugün erişime açıldı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri nasıl alınır? İşte 2023 ATA AÖF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

12:03 - 21/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 12:03 - 21/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
ATA AÖF

ATA AÖF

ATA AÖF sınav yerleri için gözler Atatürk Üniversitesi'ne çevrildi. Ekim ayında kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, 2023 2024 ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı ATA AÖF sınavları kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavdan önce üniversitenin duyurusu ile ATA AÖF sınav giriş yerleri erişime açıldı.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF Ara (Vize) Sınavı giriş belgesi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2023?

Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

FİNAL TARİHLERİ

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00



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