ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Atatürk Üniversitesi 2023 ATA AÖF sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. ATA AÖF final sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fianl sınavı sonrasında özler sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki 2023 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.