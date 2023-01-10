Özgün ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Atatürk Üniversitesi 2023 ATA AÖF sonuçları bekleniyor
ÖZGÜN HABERLER

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Atatürk Üniversitesi 2023 ATA AÖF sonuçları bekleniyor!

7-8 Ocak'ta gerçekleştirilen ATA AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Binlerce adayın katılım sağadığı final sınavına ait soru ve cevaplar geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Sınavlar yüz yüze yapılacak olup adaylara her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki; 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA: ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak 2023?
ATA AÖF sonuç

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. ATA AÖF final sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fianl sınavı sonrasında özler sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki 2023 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçları http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kayaların içi oyularak yapıldı

Kayaların içi oyularak yapıldı

​Başka bir benzeri daha yok: Yabancı turistlerin ilk durağı oldu.
Dünyanın en iyi köyleri arasında

'Dünyanın en iyi köyleri' arasında

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.
Kılıçdaroğlu HDPnin Hazine yardımının kesilmesine ilişkin karara karşı çıktı: Kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar TL'ye çıkartıyoruz.

​Müslüme davasında şoke eden gelişme.

​Bakan Kurum 'vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk' diyerek duyurdu.

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık
Gündem

Bakan Kurum: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezbirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık" dedi.

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor
Gündem

BBP lideri Destici seçim tarihi için net konuştu: 14 Mayıs gibi görünüyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'a vereceği maaş da belli oldu. Peki Fenerbahçe, Samet Akaydın için ne kadar bonservis ödeyecek? Samet Akaydın'ın maaşı ne kadar olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.