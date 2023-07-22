|
Özgün

Sınavsız ikinci üniversite kayıları ne zaman başlayacak? AUZEF, AÖF, ATA AÖF 2023- 2024 2. üniversite kayıt tarihleri

İlk üniversitelerinin yanı sıra ikinciyi de okumak isteyenler öğrenciler ikinci üniversite ye sınavsız olarak kayıt yaptırabiliyor. Üniversite tercih sürecinimn yaklaşması ile AÖF, ATA AÖF, AUZEF gibi açık ve uzaktan eğitim fakültesi imkanı bulunan üniversitelerin ikinci üniversite kayıt tarihleri merak kazandı. Peki, ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2023-2024 sınavsız 2. üniversite kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler haberimizde.

15:07 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İkinci üniversite

İkinci üniversite

17-18 Haziran’da milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile üniversite tercihleri ve kayıt tarihleri gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ikinci üniversite imkanı tanıyor. Peki, 2023-2024 yılı ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

AÖF, ATA AÖF ve AUZEF ikinci üniversite kayıt tarihleri her yıl güncel akademik takvimin yayınlanması ile belli oluyor.

AÖF ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF üniversite kayıtları 05.06.2023 - 01.10.2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF 2023-2023 akademik takvimi yayınlanmadığı için henüz ikinci üniversite kayıt tarihleri belli olmadı. Takvim belli olduğunda ikinci üniversite kayıt tarihleri de belli olacak.

ATA AÖF 2. ÜNIVERSITE ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2023-2024 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 05.06.2023 - 01.10.2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF 2. üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. İşte, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2. üniversite kesin kayıt tarihleri.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

AÖF ikinci üniversite bölümler 2023 listesi açıklandı

Açıöğretim Fakültesi Önlisans Programları arasında şu bölümler var:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

WEB Tasarımı ve Kodlama

Yaşlık Bakımı

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları 2023 şöyle:

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halklar İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları 2023 şöyle:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi Lisans Programları 2023 şöyle:

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme (İngilizce)

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)

GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İLAHİYAT (YENİ)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

ATA AÖF ikinci üniversite programlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE LİSANS PROGRAMLARI

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgi Yönetimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Özel Koruma Güvenlik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler



#ikinci üniversite
#ikinci üniversite kayıtları
#aöf
#ata aöf
#auzef
#açık öğretim fakültesi
#uzaktan eğitim fakültesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi