AUZEF taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite eğitimlerini açıktan almak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023 YKS sınav sonuçları bu sabah erken saatlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2 ve 4 yıllık bölümlere yerleşerek hem çalışmak hem de eğitim hayatını devam ettirmek isteyen adaylar, İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) taban puanlarını mercek altına aldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF bölümleri, taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023 haberimizde.