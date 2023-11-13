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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları gerçekleştirildi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi ara sınavları uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan sınavların ardından öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte AUZEF sonuçları sorgulama ekranı...

12:30 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

AUZEF sınav sonuçları sorgulamaları yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 1. dönem AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

AUZEF ARA SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

AUZEF sınav sorularının, 12 Kasım'daki son oturumun ardından aynı gün içerisinde ya da hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

AUZEF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 10 Şubat - 11 Şubat 2024

tarihlerinde ugyulanacak.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)



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17 dakika önce
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları gerçekleştirildi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?