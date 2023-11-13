AUZEF sınav sonuçları sorgulamaları yoğunlaştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında üç oturum şeklinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 1. dönem AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)