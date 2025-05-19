AUZEF FİNAL SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2025 bahar dönemi final sınavlarına hazırlık sürecinde son düzlüğe girdi. Dönem boyunca devam eden online ve yüz yüze eğitimlerin ardından sınav takvimi netleşti. Final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler hem sınav tarihlerini hem de giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre, AUZEF bahar dönemi finalleri 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre, AUZEF bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze formatlarda uygulanabiliyor. Öğrencilerin hangi sistem üzerinden sınava girecekleri, fakülte tarafından duyurulan sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025
AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,
Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,
Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,
Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN BEKLENEN TARİH
Adayların sınava girebilmek için gereken sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.
AUZEF KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
AUZEF'te sınavlar çoktan seçmeli test formatında uygulanıyor. Her ders için ayrı bir sınav oturumu düzenleniyor. Başarı notu hesaplamasında vize (ara sınav) %30, final sınavı ise %70 oranında etkili oluyor. Öğrencilerin dönem sonu başarı notlarının en az 50 olması gerekiyor