AUZEF FİNAL SINAV TAKVİMİ 2025: AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre, AUZEF bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze formatlarda uygulanabiliyor. Öğrencilerin hangi sistem üzerinden sınava girecekleri, fakülte tarafından duyurulan sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtiliyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?