AUZEF final sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi’nde açık ve uzaktan eğitim alarak mezun olmayı hedefleyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu sınavlarını tamamladı. Peki, öğrenciler sınav sonuçlarını nasıl sorgulayacak? İşte AUZEF bitirme final sınavı sonuçları ekranı.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.