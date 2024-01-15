AUZEF final sınav sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi’nde açık ve uzaktan eğitim alarak mezun olmayı hedefleyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu sınavlarını tamamladı. Peki, öğrenciler sınav sonuçlarını nasıl sorgulayacak? İşte AUZEF bitirme final sınavı sonuçları ekranı.
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı http://aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak 15 Ocak (Pazartesi) 2024 saat 12.00'a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.
AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.
AUZEF TELAFİ SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yarıyıl sonu telafi sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.