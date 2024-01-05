MEB-EKYS başvuruları için süreç ÖSYM duyurusuyla başladı. 18 Şubat'ta düzenlenecek sınava katılım sağlayacak adaylar başvuru işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyenler EKYS sınavlarına katılım sağlıyor. Söz konusu sınav test olarak uygulanacak ve 80 soru yer alacak. Peki MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? EKYS sınavı ne zaman?
MEB EKYS BAŞVURU EKRANI AÇILDI
ÖSYM'den gelen duyuruyla 2024 EKYS başvuru işlemleri başladı. Adaylar sınav başvurularını 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlayacak.
ÖSYM MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor. Başvuru şartları da kılavuzda belirtildi.
MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınav başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan gerçekleştirilebilecek.
EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2024 EKYS başvuru ücreti 590 TL olarak belirtildi. Sınav ücreti ödeme yerleri de şu şekilde:
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
EKYS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise başvuruların sona ermesinin ardından 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacaktır.