MEB-EKYS başvuruları için süreç ÖSYM duyurusuyla başladı. 18 Şubat'ta düzenlenecek sınava katılım sağlayacak adaylar başvuru işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyenler EKYS sınavlarına katılım sağlıyor. Söz konusu sınav test olarak uygulanacak ve 80 soru yer alacak. Peki MEB EKYS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? EKYS sınavı ne zaman?