Ortak sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB ortak sınav sonuç tarihlerini duyurdu. İşte MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuç tarihleri.
Ortak sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.
Ortak sınav konuları neler?
Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.
Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu çerçevede sınavlar, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu”na göre yapılacak. Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacak sonuçlar, branş öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri sınav bitiminde e-Okula işlenecek.
MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.
Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.