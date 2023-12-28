Türkiye genelinde soğuk havaların etkisi artarken, bazı il ve ilçelerde yer yer kar yağışı Cumartesi akşamından itibaren etkili oldu. Bolu, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu gibi illerde kar yağışı beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü için bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Hal böyle olunca hava şartların olumsuz etki edeceği bölgelerde gözler okullara çevrildi. Veliler ve öğrenciler okullar için tatil haberinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller listesi!