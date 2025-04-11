AUZEF SINAV TAKVİMİ: AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

AUZEF öğrencileri sınav maratonuna hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Türkiye genelinde 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak 130 sınav merkezinde gerçekleşecek sınavlar için binlerce aday, belirlenen takvime göre sınav salonlarında ter dökecek.

AUZEF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri 4 oturum şeklinde gerçekleşmektedir. 1 ve 3. oturum 09.30'da, 2 ve 4. oturum 14.00'te başlamaktadır.

AUZEF SORULARI

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.