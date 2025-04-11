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AUZEF SINAV TAKVİMİ: AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

AUZEF SINAV TAKVİMİ: AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

14:1711/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AUZEF sınav takvimi açıklandı mı?
AUZEF sınav takvimi açıklandı mı?

AUZEF öğrencilerinin sınav heyecanı başlıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayımda sona gelindi. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı vize sınavları, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Öğrenciler, sınav takvimiyle birlikte oturum saatlerini ve sınav merkezlerini merakla araştırmaya devam ediyor.

AUZEF öğrencileri sınav maratonuna hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi ara sınavları, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Türkiye genelinde 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak 130 sınav merkezinde gerçekleşecek sınavlar için binlerce aday, belirlenen takvime göre sınav salonlarında ter dökecek.

AUZEF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarih ve saatlerde cumartesi ve pazar günleri 4 oturum şeklinde gerçekleşmektedir. 1 ve 3. oturum 09.30'da, 2 ve 4. oturum 14.00'te başlamaktadır.

AUZEF SORULARI

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri