Özgün AVMler için PCR testi zorunlu olacak mı? AVMye aşısızlar girebilecek mi?
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AVM'ler için PCR testi zorunlu olacak mı? AVM'ye aşısızlar girebilecek mi?

Alışveriş merkezleri vatandaşların alışveriş yaptığı ve vakit geçirdikleri mekanlardan. Türkiye'de aşı lama süreci devam ederken aşı olmayanlar için de belli yaptırımların getirilmesi masada. Vatandaşlar AVM'lere aşısız olanların girip giremeyeceği merak ediliyor. Peki, AVM'lerde PCR testi zorunlu olacak mı? İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklaması...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AVMler için PCR testi zorunlu olacak mı? AVMye aşısızlar girebilecek mi?
avm

AVM'lerde test zorunluluğu olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği gibi aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül'den itibaren bazı durumlar için PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi. Buna göre AVM'lerde de PCR testinin zorunlu olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile AVM, restoran ve kafelerde PCR testi zorunlu olacak mı? sorusuna açıklık getirdi.

AVM'LERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLACAK MI?

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Böyle bir şey gündemimizde yok. Gündemimize almadık çünkü biz önümüzdeki günlerde daha fazla aşılama yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde salgın ülkemimizin gündeminden çıkacak. Aşılama dünyada en üst sıralardayız. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok. Aslında söylemeye çalıştım. Şu an hastane yükümüz, aşısı tamamlanmamış olan kişiler. Dolasıyıla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Onun için bizim için bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız lazım.

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