AVM'ler için PCR testi zorunlu olacak mı? AVM'ye aşısızlar girebilecek mi?

AVM'lerde test zorunluluğu olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği gibi aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül'den itibaren bazı durumlar için PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi. Buna göre AVM'lerde de PCR testinin zorunlu olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklama ile AVM, restoran ve kafelerde PCR testi zorunlu olacak mı? sorusuna açıklık getirdi.

AVM'LERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLACAK MI?

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Böyle bir şey gündemimizde yok. Gündemimize almadık çünkü biz önümüzdeki günlerde daha fazla aşılama yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde salgın ülkemimizin gündeminden çıkacak. Aşılama dünyada en üst sıralardayız. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok. Aslında söylemeye çalıştım. Şu an hastane yükümüz, aşısı tamamlanmamış olan kişiler. Dolasıyıla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Onun için bizim için bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız lazım.