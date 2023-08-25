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Aydın’a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Aydın’da görülmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saat içinde, Aydın il merkezi ile Bozdoğan, Çine, Germencik, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent, İncirliova, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aydın 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:34 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aydın 5 günlük hava durumu

Aydın 5 günlük hava durumu

Meteoroloji
’da görülmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Aydın hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYDIN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Aydın 5 günlük hava durumu için

AYDIN’A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Aydın’da görülmesi beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saat içinde, Aydın il merkezi ile Bozdoğan, Çine, Germencik, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Buharkent, İncirliova, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



#Aydın
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Germencik
#hava durumu
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