Aydın'da eğitim uçağı düştü: İki yaralı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.