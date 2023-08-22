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Aydın'da eğitim uçağı düştü: İki yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düştüğü, uçaktaki iki kişinin yaralandığı bildirildi.

13:48 . 22/08/2023 Salı
DHA
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.


  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aydın Çıldır Uçuş Akademisi işletmesinde bulunan TC-TDA tescil işaretli hava aracının Aydın Çıldır Havaalanından kalkışını müteakip henüz bilinmeyen bir nedenle pist sonuna düşmesi neticesinde hava aracı kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu iki pilot yaralanmış ve hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.





#Aydın
#Efeler
#uçak kazası
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