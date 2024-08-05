Türkiye’nin köklü firmalarından olan Bahadır Şirketler Grubu’nun bir parçası olan Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. (BAHKM), 5-6-7 Ağustos tarihlerinde halka arz oluyor. Şirketin ilk halka arzında her bir pay 51,00 TL’den satışa sunulacak. Peki, Bahadır Kimya halka arz hangi bankalarda var? Bahadır Kimya halka arz nasıl alınır? İşte detaylar…

BAHADIR KİMYA HALKA ARZ TARİHİ

Halk arz tarihi: 5,6,7 Ağustos

Halk arz büyüklüğü: 816 milyon TL

Borsa Kodu:BAHK

Halka açıklık oranı: 29,09%

Halk arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bahadır Kimya halka arzında paylar, 51,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 816 Milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 29,09 olarak belirlendi.

BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bahadır Kimya'nın katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

BAHADIR KİMYA HALKA ARZI NASIL OLACAK?

Bahadır Kimya halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

BAHKM KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Bahadır Kimya halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 29,09 olarak açıklandı.

BAHADIR KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisse fiyatı 51 TL olan Bahadır Kimya halka arzına katılabileceğiniz bankalar şöyle.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

BAHADIR KİMYA NE İŞ YAPAR?

Bahadır Kimya, Ankara'da 1974 yılında otomotiv sektöründe hizmet vermek amacıyla kuruldu. Aldığı yedek parça bayilikleri ile büyümesini sürdüren Grup 1997 yılında otomotiv servisçiliğine başladı. Şirket, 2001 yılında Ankara'da madeni yağ ve antifriz üretecek fabrikasını kurarak sanayi alanına adım attı.

Bahadır Kimya diğer yandan 2003 yılında İç Anadolu Lastik Distribütörlüğü almış ve otomotiv sektöründe söz konusu bölgede güçlü firmalardan biri haline gelmiştir. Üretim ve satış kısmında Qluk markası ile kısa sürede distribütörlük anlaşmaları yapan şirket, Türkiye'de dağıtım ağını oluşturdu. 2009 yılında aerosol sprey üretimine başladı.

Bahadır Kimya, geniş ürün grubu ve çeşitliliği ile madeni yağ, antifiriz ve aerosel sprey ürünlerini ürettirmek isteyen firmalara çözüm ortağı olmuştur.

2013 yılında artan müşteri talepleri ile 5. Teşvik Bölge imkanlarına sahip Kırıkkale OSB de yeni fabrika yatırımına başlayan şirket, söz konusu fabrikayı 2013 yılında devreye almıştır. Kapasite artışı neticesinde ihracata da başlayan Bahadır Kimya, 2017 yılında 8.640 metrekaresi kapalı toplam 10.360 metrekare olan yeni fabrikasında faaliyetlerine başladı.







