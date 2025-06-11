Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bakan Tekin öğretmenlerin idari izinli olacağı tarihi açıkladı

Bakan Tekin öğretmenlerin idari izinli olacağı tarihi açıkladı

20:1511/06/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Tekin öğretmenlerin idari izinli olacağı tarihi açıkladı
Bakan Tekin öğretmenlerin idari izinli olacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programına öğretmenlerin istedikleri il ve ilçelerde katılabileceklerini açıkladı. 23-27 Haziran'da yapılacak seminerler için yer seçme imkanı tanınırken, öğretmenler 30 Haziran’da idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.


Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini, eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları onların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık. Ayrıca öğretmenlerimiz, 30 Haziran'da idari izinli sayılacak. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

#il
#mesleki çalışma programı
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#öğretmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2025 AGS sınavı ne zaman? ÖABT AGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınavda uygulanacak testler