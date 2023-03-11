Balıkesir 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara bölgesinde lodos ve yağmur uyarısının ardından Balıkesir’de öğle saatlerinde sağanak yağmur başladı.
BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
#Balıkesir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#yağmur
#hava durumu
#sağanak
18 dakika önce
Balıkesir’de beklenen yağmur başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphemiz yok
Bakan Varank Malatya'da depremden etkilenen esnafla bir araya geldi
YSK: Seçime 36 siyasi parti katılacak
Meteoroloji'den 58 il için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yıkılmayan TOKİ binalarının sırrı ne? TOKİ Başkanı Bulut’tan dikkat çeken açıklamalar