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Balıkesir’de beklenen yağmur başladı

Balıkesir’de sabah saatlerinde bulutlanan hava öğlen saatlerinde yağışa neden oldu. Sağanak şeklinde yağan yağmur Karesi ve Altıeylül ilçelerinde etkili olurken, hafta sonu olması dolayısı ile alışverişe çıkan vatandaşlar dükkanlara sığındı. Etkili olan yağmurda yollarda sular birikirken, yetkililer yağışın yarın da devam edeceğini açıkladı. Balıkesir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:01 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Balıkesir 5 günlük hava durumu

Balıkesir 5 günlük hava durumu

#Balıkesir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#yağmur
#hava durumu
#sağanak
18 dakika önce
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Balıkesir’de beklenen yağmur başladı
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