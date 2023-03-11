Balıkesir 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Cumartesi günü sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.