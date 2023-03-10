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Meteorolojiden Ege ve Akdeniz’e 4 gün yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Cumartesi günü sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor. Antalya, Burdur ve Isparta 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:37 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalya - Burdur ve Isparta 5 günlük hava durumu

Antalya - Burdur ve Isparta 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Cumartesi günü başlayacak yağışlar Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ'E 4 GÜN YAĞIŞ UYARISI

Yapılan uyarıda, “Bölgemizin 11 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü; bölge geneli, Pazartesi günü; Antalya, Burdur ve Isparta illerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden (Lodas) kuvvetli, iç kesimlerde fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir”

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Antalya 5 günlük hava durumu için

BURDUR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Burdur 5 günlük hava durumu için

ISPARTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Isparta 5 günlük hava durumu için



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1 saat önce
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Meteorolojiden Ege ve Akdeniz’e 4 gün yağış uyarısı
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