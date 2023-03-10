Antalya - Burdur ve Isparta 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Ege ve Akdeniz Bölgesinde Cumartesi günü başlayacak yağışlar Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Yapılan uyarıda, “Bölgemizin 11 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü; bölge geneli, Pazartesi günü; Antalya, Burdur ve Isparta illerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden (Lodas) kuvvetli, iç kesimlerde fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ nün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir”