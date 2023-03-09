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Meteoroloji’den çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yüksek kar örtüsü oluşumu nedeniyle eğilimli yerlerde çığ tehlikesinin olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bölgemizde; (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt), yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekir” denildi. Erzurum - Erzincan - Ardahan ve Bayburt 5 günlük hava duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:33 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erzurum - Erzincan - Ardahan ve Bayburt 5 günlük hava durumu

Erzurum - Erzincan - Ardahan ve Bayburt 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yüksek kar örtüsü oluşumu nedeniyle eğilimli yerlerde çığ tehlikesinin olduğu belirtildi.

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzurum 5 günlük hava durumu için

ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erzincan 5 günlük hava durumu için

ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ardahan 5 günlük hava durumu için

BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bayburt 5 günlük hava durumu için



#Erzurum
#Erzincan
#Ardahan
#Bayburt
#hava durumu
#çığ
#meteoroloji
44 dakika önce
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Meteoroloji’den çığ uyarısı
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