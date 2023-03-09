Erzurum - Erzincan - Ardahan ve Bayburt 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yüksek kar örtüsü oluşumu nedeniyle eğilimli yerlerde çığ tehlikesinin olduğu belirtildi.
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ERZİNCAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
BAYBURT 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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44 dakika önce
Meteoroloji’den çığ uyarısı
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