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Gündem

Meteoroloji'den lodos sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da lodos etkili olurken, Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

08:51 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Kuvvetli rüzgâr uyarısı


Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Çığ tehlikesine dikkat


Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


İllere göre hava durumu


İSTANBUL
°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


ANKARA
°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu


İZMİR
°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı


ANTALYA
°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


KASTAMONU
°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


TRABZON
°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu


HATAY
°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA
°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


ADIYAMAN
°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu


DİYARBAKIR
°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu


GAZİANTEP
°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

#Meteoroloji
#Marmara
#Orta Karadeniz
2 saat önce
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Meteoroloji'den lodos sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı
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