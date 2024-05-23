Edremit'te su basan yollarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Ani su baskınlarına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile su baskını yaşanan yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koştu. Araçlarında mahsur kalan bebekler ve annesi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İlçenin Çayiçi Caddesi, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, İtfaiye Meydanı, Maşatlık Caddesi ve Sanayi Sitesi bölgesinde yollar sular altında kaldı. Su basan yollarda birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. İhbarlar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan sürücülere ve vatandaşlara ulaştı. Sanayi bölgesinde araçlarında mahsur kalan anne ve bebekleri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Edremit'te esnaf seli kahve içerek seyretti
Edremit'te etkili olan yoğun yağışta bazı esnaf iş yerini su basmaması için önlem alırken, bazı esnaf ise kamerayla seli çekmeye çalıştı. Kadın bir esnaf da Venedik manzarasını hatırlatması sebebiyle kahve içerek keyif yaptı. Edremit Belediyesi ekipleri yağmur sonrası alarma geçti, hayat normale döndü.