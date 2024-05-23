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Balıkesir Edremit'i sağanak vurdu! Yollar göle döndü Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede yolları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Peki Balıkesir Edremit’te hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu raporu.

16:12 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:14 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Balıkesir Edremit'te sağanak etkili oldu
Balıkesir Edremit'te sağanak etkili oldu
'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde havanın kapanması ile başlayan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çayiçi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı ve İtfaiye Meydanı sular altında kaldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bölgesindeki birçok işyerini su bastı. Belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri tıkalı mazgalları açmak için çalışma yürüttü. Edremit merkezde yollar kısa sürede adeta göle dönerken, vatandaşlar saçak altlarına kaçarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edremit'te su basan yollarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Ani su baskınlarına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile su baskını yaşanan yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koştu. Araçlarında mahsur kalan bebekler ve annesi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İlçenin Çayiçi Caddesi, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, İtfaiye Meydanı, Maşatlık Caddesi ve Sanayi Sitesi bölgesinde yollar sular altında kaldı. Su basan yollarda birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. İhbarlar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan sürücülere ve vatandaşlara ulaştı. Sanayi bölgesinde araçlarında mahsur kalan anne ve bebekleri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Edremit'te esnaf seli kahve içerek seyretti

Edremit'te etkili olan yoğun yağışta bazı esnaf iş yerini su basmaması için önlem alırken, bazı esnaf ise kamerayla seli çekmeye çalıştı. Kadın bir esnaf da Venedik manzarasını hatırlatması sebebiyle kahve içerek keyif yaptı. Edremit Belediyesi ekipleri yağmur sonrası alarma geçti, hayat normale döndü.


#Balıkesir hava durumu
#Edremit hava durumu
#Meteoroloji
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