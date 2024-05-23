Yaz mevsiminin başlangıcında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artışa geçerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. Ülke genelinde birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, Ankara da dahil olmak üzere 15 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İki bölge için ise toz taşınımı uyarısı geldi. Peki, yağış olacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji verilerine göre il il güncel hava durumu...