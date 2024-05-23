'da etkili oldu. Orhangazi ilçesinde yağmurla birlikte bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa genelinde görülen sağanak yağış, özellikle Orhangazi ilçesinde yoğun şekilde hissedildi.

'da etkili oldu. Orhangazi ilçesinde yağmurla birlikte bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa genelinde görülen sağanak yağış, özellikle Orhangazi ilçesinde yoğun şekilde hissedildi.

Yağmurun yanı sıra dolu da etkili oldu ve ilçenin birçok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bursa'da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve doluya karşı vatandaşları uyarmıştı.

Meteoroloji'nin Bursa için hazırladığı yeni tahmin raporuna göre bugün için saat verilerek gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, yarın ve hafta sonu için de yağış ve sıcaklık ikazı yapıldı. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde bugün ve yarın sağanak yağış bölgesel olarak yüzünü gösterirken, hafta sonundan itibaren ise yağış beklenmezken sıcaklık yeniden yükselişte olacak.