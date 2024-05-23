Yağmurun yanı sıra dolu da etkili oldu ve ilçenin birçok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bursa'da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve doluya karşı vatandaşları uyarmıştı.
Yenişehir'de dolu yağışı üreticileri korkuttu
Öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı Yenişehir ilçesi Köprühisar mevkiinde etkisini gösterdi. Dolu yağısı sonrası konuşan üreticiler, "Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi" diye konuştu.
Bursa’da hava durumu nasıl?
Meteoroloji'nin Bursa için hazırladığı yeni tahmin raporuna göre bugün için saat verilerek gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, yarın ve hafta sonu için de yağış ve sıcaklık ikazı yapıldı. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde bugün ve yarın sağanak yağış bölgesel olarak yüzünü gösterirken, hafta sonundan itibaren ise yağış beklenmezken sıcaklık yeniden yükselişte olacak.