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Bursa'da dolu etkili oldu! Üreticilerin yüreği ağzına geldi! İşte Meteoroloji Bursa hava durumu tahmini raporu

Bursa'nın Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bu durum, bölgedeki üreticileri endişelendirdi. Vatandaşlar "Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi" diye konuştu. Peki Bursa'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava tahmini raporu.

15:56 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bursa dolu yağışı etkili oldu!
Bursa dolu yağışı etkili oldu!
Meteorolojinin günlerdir uyardığı şiddetli yağış
'da etkili oldu. Orhangazi ilçesinde yağmurla birlikte bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa genelinde görülen sağanak yağış, özellikle Orhangazi ilçesinde yoğun şekilde hissedildi.

Yağmurun yanı sıra dolu da etkili oldu ve ilçenin birçok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bursa'da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve doluya karşı vatandaşları uyarmıştı.

Yenişehir'de dolu yağışı üreticileri korkuttu

Öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı Yenişehir ilçesi Köprühisar mevkiinde etkisini gösterdi. Dolu yağısı sonrası konuşan üreticiler, "Kısa ve seyrek yağdı. Yağış etkisini gösterseydi çok sayıda ürünümüz zarar görebilirdi" diye konuştu.

Bursa’da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'nin Bursa için hazırladığı yeni tahmin raporuna göre bugün için saat verilerek gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, yarın ve hafta sonu için de yağış ve sıcaklık ikazı yapıldı. Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre Bursa genelinde bugün ve yarın sağanak yağış bölgesel olarak yüzünü gösterirken, hafta sonundan itibaren ise yağış beklenmezken sıcaklık yeniden yükselişte olacak.



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#Bursa hava durumu
#Meteoroloji hava durumu
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