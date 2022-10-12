Özgün Sivasspor, Avrupa arenasında 26 maçına çıkacak
ÖZGÜN HABERLER

Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye Fadil Vokrri Stadı'nda konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay "Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var, hiçbir takımın avantajı yok" dedi. Peki Ballkani Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ballkani Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ballkani Sivasspor

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı 4. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak.

Ballkani Sivasspor maçı saat kaçta

  • Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda?

  • Ballkani Sivasspor mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından naklen yayınlanacak.

Sivasspor'un Ballkani kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor'un Kosova kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Kosova kafilesi şu şekilde:

  • "Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindagoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 25 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y

  1. UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6
  2. UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21
  3. UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 4 2 3 11 14
  5. Toplam 25 8 3 14 27 48


Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçında evinde Monaco'yu ağırlayacak
ÖZGÜN
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçında evinde Monaco'yu ağırlayacak

THY Euroleague maçları yarın 4 karşılaşma ile başlayacak
ÖZGÜN
THY Euroleague maçları yarın 4 karşılaşma ile başlayacak

ÖZET | PSG Benfica: 1-1
ÖZGÜN
ÖZET | PSG Benfica: 1-1

20 artçı deprem

20 artçı deprem

​Osmaniye beşik gibi.
Dünyada ilk ve tek

Dünyada ilk ve tek

​Yedi asırlık camide kullanıldı
Avrupa kendi ipini çekti

​Birbirlerine girdiler: Rakamlar tehlikeli seviyede.

Rusya'da Facebook, Whatsapp, Instagram kullanan yandı.

​Avrupa'nın kapısında yatan Anastasiadis'den Batı'ya komik suçlama.

​İşte dehşete düşüren o görüntüler.

​Tam iki bin yıllık: Dünyanın en önemli buluşları arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.