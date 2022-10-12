Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı 4. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak.
Ballkani Sivasspor maçı saat kaçta
- Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.
Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda?
- Ballkani Sivasspor mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından naklen yayınlanacak.
Sivasspor'un Ballkani kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor'un Kosova kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Kosova kafilesi şu şekilde:
- "Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindagoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.
Sivasspor'un Avrupa karnesi
Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.
Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 25 maçın performans tablosu şöyle:
Organizasyon Maç G B M A Y
- UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6
- UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21
- UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7
- UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 4 2 3 11 14
- Toplam 25 8 3 14 27 48