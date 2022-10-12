Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye Fadil Vokrri Stadı'nda konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay "Bu maç bizim gruptan çıkmamız için en iyi maçlardan bir tanesi. Bütün takımların 4 puanı var, hiçbir takımın avantajı yok" dedi. Peki Ballkani Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Abone Ol