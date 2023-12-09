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Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor’u 3-0 yenerek ligde 10. galibiyetini aldı | ÖZET

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor’a konuk oldu. Maç Kocaelispor’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 20’ Joao Amaral, 33’ Douglas Tanque, 51’ Barış Alıcı’dan geldi. Kocaelispor’un Brezilyalı golcüsü Tanque maçın 75. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kocaelispor aldığı bu galibiyetle puanını 32’ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 26 puanla 4. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Kocaelispor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:58 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:58 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Bandırmaspor,
15. haftasında evinde Kocaelispor’u konuk etti. Kocaelispor zorlu deplasmanda 10 kişi kaldığı maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Galibiyet golleri Amaral, Tanque ve Barış Alıcı’dan geldi. Bandırmaspor - Kocaelispor maç özeti haberimizde.

BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ

Bandırmaspor - Kocaelispor maç özetini izlemek için

BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Bandırmaspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
23 dakika önce
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