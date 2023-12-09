Trendyol 1. Lig 14. haftası açılış maçında Kocaelispor evinde Ümraniyespor’u konuk etti. Maç Ümraniyespor’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 29 puanla 2. sırada yer alan Kocaelispor 11 maç sonra yenilerek 3. mağlubiyetini aldı. Maçın golleri dakika 29’ Cosgun Diniyev, 45’ Serkan Göksu ve 90’ Yusuf Abdioğlu’ndan (k.k.) geldi. Ümraniyespor bu sonuçla 15 puana ulaşarak 12. sırada yer aldı. Kocaelispor - Ümraniyespor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.