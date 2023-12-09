Trendyol 1. Lig 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Bandırmaspor,
15. haftasında evinde Kocaelispor’u konuk etti. Kocaelispor zorlu deplasmanda 10 kişi kaldığı maçtan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Galibiyet golleri Amaral, Tanque ve Barış Alıcı’dan geldi. Bandırmaspor - Kocaelispor maç özeti haberimizde.
BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ
BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ
BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU
BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Bandırmaspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
23 dakika önce