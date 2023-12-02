Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında Ümraniyespor’u ağırladı. Kocaelispor rakibine 3-0 mağlup olarak ligde 11 maç sonra yenilgi aldı. Goller Diniyev, Serkan Göksu ve Yusuf Abdioğlu’ndan (pen.) geldi. Kocaelispor - Ümraniyespor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

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KOCAELİSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU

KOCAELİSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇININ ARDINDAN

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendileri için ağır bir mağlubiyet olduğunu söyledi.

Sağlam, beklentilerinin maçı kazanıp ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, geçen hafta takımının kazanmasının kendileri için 'hoş' bir durum olduğunu dile getirdi.

Bugün de haftanın ilk maçında kazanmak istediklerini dile getiren Sağlam, "Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Aslında öne geçecek pozisyonlarda bulduk. Sonrasında işler istediğimiz gibi gitmedi. Öndeki baskıları tam şiddetli yapamadık. Geri dönüşlerimiz yavaş oldu ve sonrasında şansız bir gol yedik." dedi.

Sağlam, hakemin çok kötü yönetimi ve verdiği yanlı kararlarının olduğunu ileri sürerek, kendileri için çok kötü bir gün olduğunu kaydetti.

Üzgün olduklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyiz; şu anda halen sezon sonu olmak istediğimiz yerdeyiz. Bir avantaj kaybettik ama hiçbir şey bitmedi. Yine söylüyorum; biz şu an konumumuzu korursak zaten sezon sonu Süper Lig'de olacağız. O yüzden oyuncularımıza da söyledim: 'Bu maçı unutun, bir kenara atın. Hafızanızdan silin ama gereken dersleri de çıkaralım.' Önümüzdeki hafta önümüzde güzel bir karşılaşma var, Bandırmaspor karşılaşması. Direk rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Bu olumsuz durumu telafi edebileceğimiz güzel bir maç var. İnşallah bu çocuklar çıkacaklar, kendilerine yakışanı yapacaklar. Gereken sorumluluğu alacaklar. Biraz sendeledik ama yine ayağa kalkacağız ve yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz."

ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kendileri açısından keyifli ve güzel bir maç olduğunu ifade ederek, son 5 haftadır oyun olarak iyi oynadıklarını ancak ön bölgede girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.

Kocaeli'de güzel bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Gürsel, "Öncelikle çalışmalarımızın karşılığını, çocukların emeklerin karşılığını aldıkları için çok mutluyum. Kocaelispor gibi güçlü bir takımı, şu anda ligin ikincisi olan bir takımı kendi sahasında 3-0 gibi bir net bir skorla yenmek bizi oldukça memnun etti. Bu maç burada bitti. Önemli olan bu maçta kazançlarımızı, öz güvenimizi, motivasyonumuzu bundan sonraki maçlara taşımak. Lig uzun bir maraton. Yalnızca bir 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlara moral, motivasyonu ve oyunu taşırsak bizim için daha da önemli olacak bu galibiyet." diye konuştu.

Gürsel, oyunun ilk yarısından sonuna kadar belli bölümlerde kontrolü aldıklarını ve iyi pas yaptıklarına değinerek, 3-0 kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.







