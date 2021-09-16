Özgün Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?
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Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?

Barbaroslar nerede çekiliyor? sorusu arama motorunda araştırılmaya başlandı. Barbaroslar dizisi bu akşam ilk bölümü ile TRT1 ekranlarında yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ilk bölümünde oyuncuları ve sahneleri ile izleyiciden tam not aldı. Barbaroslar dizisinin nerede çekildiği ilk bölümün yayınlanmasının ardından merak kazandı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan,

Ulaş Tuna Astepe'nin olduğu Barbaroslar Akdeniz Kılıcı nerede çekiliyor? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?
Özgün

Çeşitli plato ve gemilerde sahneleri gösterilen dizinin çekildiği yer şimdiden merak konusu oldu. Bu noktada, Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi için çeşitli plato ve gemiler hazırlandı.

BARBAROSLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

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