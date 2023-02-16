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UEFA Avrupa Liginde Barcelona ve Manchester United karşı karşıya geliyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Xavi yönetimindeki Barcelona evinde Erik ten Hag’lı Manchester United’ı ağırlıyor. Bu akşam Camp Nou’da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Daha önce 17 kez karşılaşan iki takımda Barcelona’nın 7 kez galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan 5 kez Manchester United galip gelirken, 5 maçta beraberlikle sonuçlandı. Peki Barcelona - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

10:44 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Barcelona - Manchester United

Barcelona - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta. Bu akşam Barcelona ve Manchester United karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu Barcelona - Manchester United maçı
bu akşam saat 20.45
’de başlayacak. Maç
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.


#Barcelona
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi
#Xavi
#Erik ten Hag
#Camp Nou
#EXXEN
1 saat önce
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UEFA Avrupa Liginde Barcelona ve Manchester United karşı karşıya geliyor
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