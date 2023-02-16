İspanya La Liga 21. hafta son maçında Real Madrid evinde ligde sonuncu sırada bulunan Elche’yi konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 8’ Marco Asensio, 31’ ve 45’ Karim Benzema (pen.), 80’ Luka Modric’den geldi. Bu sonuçla ligde 48 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid, lider Barcelona ile arasında puan farkını 8’e indirdi. Real Madrid - Elche maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.