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Real Madrid evinde Elche'yi 4-0 mağlup etti

İspanya La Liga 21. hafta son maçında Real Madrid evinde ligde sonuncu sırada bulunan Elche’yi konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 8’ Marco Asensio, 31’ ve 45’ Karim Benzema (pen.), 80’ Luka Modric’den geldi. Bu sonuçla ligde 48 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid, lider Barcelona ile arasında puan farkını 8’e indirdi. Real Madrid - Elche maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:27 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Real Madrid 4-0 Elche

Real Madrid 4-0 Elche

İspanya La Liga 21. haftasında Real Madrid ve Elche karşı karşıya geldi. Maç Real Madrid’in 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

REAL MADRİD - ELCHE MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Elche maç özetini izlemek için

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU




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#İspanya La Liga
1 saat önce
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Real Madrid evinde Elche'yi 4-0 mağlup etti
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