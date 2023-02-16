Borussia Dortmund evinde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund evinde Chelsea’yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı. Gol dakika 63’ Karim Adeyemi’den geldi. Çeyrek final için önemli bir avantaj elde eden Borussia Dortmund’da milli oyuncumuz Salih Özcan 90 dakika forma giydi. Borussia Dortmund - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
09:35 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borussia Dortmund 1-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund ve Chelsea karşı karşıya geldi. Maç Borussia Dortmund’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BORUSSİA DORTMUND - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
Borussia Dortmund - Chelsea maç özetini izlemek için
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