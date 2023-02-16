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Özgün

Borussia Dortmund evinde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund evinde Chelsea’yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı. Gol dakika 63’ Karim Adeyemi’den geldi. Çeyrek final için önemli bir avantaj elde eden Borussia Dortmund’da milli oyuncumuz Salih Özcan 90 dakika forma giydi. Borussia Dortmund - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:35 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borussia Dortmund 1-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)

Borussia Dortmund 1-0 Chelsea Maç Özeti İzle (VİDEO)

#Borussia Dortmund
#Chelsea
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#son 16 turu
#çeyrek final
2 saat önce
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Borussia Dortmund evinde Chelsea'yi 1-0 mağlup etti
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