UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Club Brugge evinde Benfica’yı konuk etti. Benfica deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 51’ Joao Mario ve 88’ David Neres’den geldi. Benfica aldığı bu sonuçla çeyrek finalin kapısını yarılamış oldu. Club Brugge - Benfica maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.