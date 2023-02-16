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Arsenal liderliği Manchester City’e kaptırdı

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Arsenal evinde Manchester City’i ağırladı. Zorlu deplasmandan 3-1 galip gelen Manchester City liderlik koltuğunu averaj farkıyla Arsenal’dan devraldı. Goller dakika 24' Kevin De Bruyne, 42' Bukayo Saka (pen.), 72' Jack Grealish ve 82' Erling Haaland'dan geldi. Ligde 51 puanla 2. duruma düşen Arsenal 3 maçtır galibiyet alamadı. Maç fazlasıyla lider konumda bulunan Manchester City ise şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Arsenal - Manchester City maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.

10:09 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arsenal 1-3 Manchester City

Arsenal 1-3 Manchester City

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Manchester City maç özetini izlemek için

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU




#Arsenal
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
#puan durumu
#maç özeti
1 saat önce
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Arsenal liderliği Manchester City’e kaptırdı
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