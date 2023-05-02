Ağrı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Bu haberimizde önceki Ağrı seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağrı seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Ağrı hangi aday, hangi ittifak kazandı? Ağrı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.