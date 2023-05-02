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Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Bartın seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Bartın seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Bartın 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bartın seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Bartın hangi aday, hangi ittifak kazandı? Bartın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bartın seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:55 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bartın seçim sonuçları

Bartın seçim sonuçları

Bartın seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Bartın ilinin 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,86 oranlarında gerçekleşmişti. Bartın 2018 seçim sonucu ne? Bartın önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Bartın AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

TURHAN KALAYCI

CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Aysu Bankoğlu

Ceyda Sargın

İYİ PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CHP listesinden katıldı.

MHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Cemal Akın

Sezai Hangişi

YEŞİL SOL PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SOLMAZ ÖZLEN

ALİ ÖZKAN

MEMLEKET PARTİSİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HACI GÖLBUCAKLI

YILDIZ BENGİ NUHOĞLU

2023 seçimleri Bartın seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Bartın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bartın milletvekilleri burada yer alacaktır.

Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

2018 Bartın cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,5’ini alırken, Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 30,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,8’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,6’sını aldı.

Bartın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Bartın Cumhur İttifakı oy oranı % 64.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bartın’da oyların yüzde 33,4’ünü aldı. CHP Bartın’da 1 milletvekili çıkardı.

Bartın’da hangi parti ne kadar oy aldı? Bartın’da hangi parti kazandı?

2018 milletvekili genel seçimi partilerin Bartın oy oranlarına bakılacak olunursa,

  • AK Parti % 47
  • CHP % 25,5
  • MHP % 17
  • İYİ Parti % 5,8
  • SP % 2,5

Bartın yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

MHP’nin Bartın Belediye başkan adayı Cemal Akın oyların % 35,76’sını alırken, AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise oyların % 35,33’ünü aldı.

Bartın ilçeleri hangileri?

Bartın ilinin ilçeleri,

Bartın (il merkezi)

Amasra

Kurucaşile

Ulus

Bartın kaç milletvekili çıkarıyor?

Bartın İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milletvekili göndermektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

Milletvekili genel seçim sonuçları (24 Haziran 2018 Türkiye geneli sonucu)

Yerel seçim sonuçları Türkiye geneli (31 Mart 2019)

Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

2023 Zonguldak seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Zonguldak 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Zonguldak seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Zonguldak 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Zonguldak seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Zonguldak hangi aday, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

Ağrı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Ağrı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Ağrı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışındaki seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Bu haberimizde önceki Ağrı seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Ağrı 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağrı seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Ağrı hangi aday, hangi ittifak kazandı? Ağrı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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