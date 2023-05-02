Bartın seçim sonuçları
Bartın seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Bartın ilinin 1 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %87,86 oranlarında gerçekleşmişti. Bartın 2018 seçim sonucu ne? Bartın önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Bartın AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.
AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
TURHAN KALAYCI
CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Aysu Bankoğlu
Ceyda Sargın
İYİ PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CHP listesinden katıldı.
MHP BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Cemal Akın
Sezai Hangişi
YEŞİL SOL PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SOLMAZ ÖZLEN
ALİ ÖZKAN
MEMLEKET PARTİSİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HACI GÖLBUCAKLI
YILDIZ BENGİ NUHOĞLU
2023 seçimleri Bartın seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Bartın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bartın milletvekilleri burada yer alacaktır.
Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Bartın cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,5’ini alırken, Bartın Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 30,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,8’ini, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,6’sını aldı.
Bartın milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Bartın Cumhur İttifakı oy oranı % 64.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bartın’da oyların yüzde 33,4’ünü aldı. CHP Bartın’da 1 milletvekili çıkardı.
Bartın’da hangi parti ne kadar oy aldı? Bartın’da hangi parti kazandı?
2018 milletvekili genel seçimi partilerin Bartın oy oranlarına bakılacak olunursa,
- AK Parti % 47
- CHP % 25,5
- MHP % 17
- İYİ Parti % 5,8
- SP % 2,5
Bartın yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
MHP’nin Bartın Belediye başkan adayı Cemal Akın oyların % 35,76’sını alırken, AK Parti adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise oyların % 35,33’ünü aldı.
Bartın ilçeleri hangileri?
Bartın ilinin ilçeleri,
Bartın (il merkezi)
Amasra
Kurucaşile
Ulus
Bartın kaç milletvekili çıkarıyor?
Bartın İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milletvekili göndermektedir.