Bayern Münih

Galatasaray - Kopenhag maç saati, yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11'leri Yeni Şafak'ta. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı daha önce bir kez ağırlayan sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki karşılaşmayı 3-1 kazandı. Deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve play off mücadelelerinde güçlü rakiplerini eleyen Galatasaray ilk grup maçında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.