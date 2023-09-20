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Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'Bayern Münih - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında Bayern Münih evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı İsveç hakem Glenn Nyberg yönetecek. 15. randevuya çıkacak iki takım arasındaki maçlarda beraberlik sayısı göze çarpıyor. Münih ve Manchester United 14 maçın 7’sinde berabere kaldı. Geriye kalan maçlarda ise 5 maç Bayern Münih 2 maç Manchester United galibiyeti bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:27 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Manchester United’ı ile kozlarını paylaşacak. 15. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki son 5 karşılaşmada 3 Bayern Münih galibiyeti bulunuyor. Diğer maçlarda ise 1 beraberlik bir Manchester United galibiyeti bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Bayern Münih - Manchester United maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BAYERN MÜNİH

26 Sven Ulreich

2 Dayot Upamecano

3 Min-Jae Kim

19 Alphonso Davies

6 Joshua Kimmich

7 Serge Gnabry

8 Leon Goretzka

10 Leroy Sane

27 Konrad Laimer

9 Harry Kane

25 Thomas Müller

MANCHESTER UNİTED

24 Andre Onana

2 Victor Lindelöf

6 Lisandro Martinez

15 Sergio Reguilon

20 Diogo Dalot

8 Bruno Fernandes

14 Christian Eriksen

18 Carlos Casemiro

39 Scott McTominay

10 Marcus Rashford

1 Rasmus Höjlund

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARIN GÜNCEL PUAN DURUMU



#Bayern Münih
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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