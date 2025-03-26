Bayramda hava nasıl olacak? Tatil planı olanlar için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi hava durumu uyarılarını yayınladı. 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava, özellikle hafta sonu yaklaşırken bayram tatilinde de birçok ilde kendini gösterecek. Cuma günü itibarıyla etkili olmaya başlayacak yağmur, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da belirgin olacak. Meteoroloji’nin paylaştığı verilere göre, 26 Mart'ta İstanbul'da yağmur beklenirken, Ankara ve İzmir'de de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bayram öncesi plan yapan vatandaşlar, hava koşullarına göre tedbirli olmalı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara için 26 Mart hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mart Çarşamba günü için hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu iç ve batı bölgelerde azalmaya başlaması bekleniyor. Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu şöyle...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYRAMDA YAĞIŞ UYARISI
Cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak yağışların, Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı hafta sonunda yurt genelinde görülmesini beklediklerini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklediklerini söyleyerek, "Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta sonunda iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesini, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi. Macit, bayramın 2 ve 3'üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını söyledi.