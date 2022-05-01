Bayramda hava nasıl olacak? 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini açıkladı. Meteoroloji, bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceğini belirtirken, toz taşınımı uyarısında da bulundu.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? (2-3-4 MAYIS)

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

* Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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* Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Bugün yurdun doğusundan başlayacak yağışların, gelecek hafta ortasına kadar etki alanını artırarak sürmesi bekleniyor

YER YER YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarısında: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

İşte bazı illerimizde hava durumu tahminleri;

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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