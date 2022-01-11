Bedelli askerlik sevk tarihleri, yerleri belli oldu mu?

Bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 yılında bedelli askerlik yapacaklar celp ve sevk işlemleriyle ile ilgili detayları araştırıyorlar. Sevk tarihleri konusunda duyuru yapıldı. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022?

BEDELLİ ASKERLİK SEVK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden 28 Ocak 2022 tarihinde yükümlülere duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Bedelli askerlik sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NELER?

03 Şubat 2022

03 Mart 2022

31 Mart 2022

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

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21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022