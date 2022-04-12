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Bekçi alım tarihleri: 2022 Bekçi alımı ne zaman?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi bekçi alımı tarihleri. 2022 bekçi alımı başvuruları , Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla online olarak takip edilecek. Geçtiğimiz yıl yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, bu yıl (2022) henüz planlamalarını açıklamadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. İşte, 2022 bekçilik başvuru şartları ve tarihleri hakkında bütünde detaylar haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alım tarihleri: 2022 Bekçi alımı ne zaman?
2022 Bekçi alımı ne zaman?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi bekçi alımı tarihleri. 2022 bekçi alımı başvuruları , Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla online olarak takip edilecek. Geçtiğimiz yıl yüzlerce bekçi alımı yapan İçişleri Bakanlığı, bu yıl (2022) henüz planlamalarını açıklamadı. Bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde alım kararlarının açıklanması bekleniyor. Ancak başvuru tarihi henüz belli olmadı. İşte, 2022 bekçilik başvuru şartları ve tarihleri hakkında bütünde detaylar haberimizde...

Bekçi alım 2022 tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bekçi alım şartları

Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak.

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