Özgün Bekçi alımı başvuruları son tarih Bekçilik 2022 sınavı ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Bekçi alımı başvuruları son tarih: Bekçilik 2022 sınavı ne zaman?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve kontenjanları. Bekçi alımı başvurularını yapmak isteyen adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. Resmi Gazete içerisinde müjdesi verilen 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı ile ilgili kurum tarafından duyuru yayımlandı. Peki, Bekçi alımı başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuruları son tarih: Bekçilik 2022 sınavı ne zaman?
​Bekçi alımı (2022) başvuru tarihi

Adayların heyecanla beklediği nekçi alımı başvuruları 28 Nisan itibariyle başladı. Adayların işlemlerini 13 Mayıs tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar 340 TL olan sınav ücretini yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatıracaklar. İşte, 2022 bekçi alımında bütün detaylar...

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön sağlık kontrolü ve sınav tarihi

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Ön sağlık kontrolü nedir?

  • 1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.
  • 2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
  • 3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
  • 4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Bekçililk yazılı sınav tarihi 2022: 3 bin 250 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
ÖZGÜN
Bekçililk yazılı sınav tarihi 2022: 3 bin 250 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
Ölümden başka her derde deva

'Ölümden başka
her derde deva'

​Ramazan sonrası talep arttı.
Vaka sayısı sıfırlandı

Vaka sayısı sıfırlandı

İl Sağlık Müdürü açıkladı.
Erdoğan açık ara farkla seçilecek

​Bahçeli: Cumhur İttifakı sandıktan volkan gibi fışkıracak.

​Saklı mekan ilk kez görüntülendi: Herkes görmek için akın etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı.

​Market ve bakkallarda satacaklardı: Piyasa değeri 300 bin TL.

​"Ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız."

​Trafonun içinde bir kişinin yanmış cesedini buldular.

​Sokakta doğurduğu bebeği poşete koyup terk etti.

​43 kişi öldü, 100'den fazla mahkum firar etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.