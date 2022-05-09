Bekçililk yazılı sınav tarihi 2022: 3 bin 250 bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları sonrası adaylar sınav tarihini ve ön sağlık kontrolünü bekleyecekler. Ön sağlık kontrolü aşamasını geçen adaylar ise bekçilik yazılı sınav tarihini sorguluyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022 1. dönem bekçilik yazılı sınav tarihi henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilerleyen günlerde yeni bir duyuru ile sınav tarihinin açıklanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Nisan'da başlayan bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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