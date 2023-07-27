Bekçilik sınavı
Bekçi alımı yazılı sınavı için detaylar Polis Akademisi tarafından paylaşıldı. 2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına, 12-22 Haziran tarihlerinde başvuruda bulunan ve fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar katılıyor olacak. Bekçi alımı sınav sonuçları hakkında ayrıntılar da duyuruldu. Peki, 2023 bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Söz konusu sınavlar Ankara'da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.
Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.