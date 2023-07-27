Bekçi olmak isteyen ve bekçi olmayı bekleyen birçok kişi var. Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bu sorular ve çok daha fazla sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte, bekçi olmaya dair haberimizin tüm detayları sizlerle...