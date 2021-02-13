Bekçi Nasıl Olunur: 2021 Bekçi Olma Şartları Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğünce duyurulan kolluk kuvvet olan bekçilik hizmeti için kişiler mahalle ve yerel idarelerde görevlendirilmektedir. Peki, nasıl bekçi olunur, bekçi olmak için yaş şartı nedir, lise mezunları bekçi olabilir mi? 2021 bekçi olmak için istenen tüm şartları bu yazımızda ele aldık.

Bekçi Nasıl Olunur?

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge ve beyanına sahip olmak.

• Bekçi olmak isteyen adayın, başvuru yaptığı il sınırları içinde en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olması

• Kamu haklarından mahrum olmamak

• Memuriyete engel herhangi bir sağlık vb. duruma sahip olmamak

• Sabıka kaydı olmamak

• Yönetmelikte önemle gösterilen boy ve kilo şartına sahip olmak

• Görevi devamlı yapmaya engel olan her hangi bir durumla karşılaşmamak

• Emniyet teşkilatı esasınca Sağlık Şartları Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak

Başvuru şartlarını taşıyan her aday Bekçi ilanlarını rakip ederek Web sitesi üzerinden ya da şahsen müracaat ederek bekçi olarak kamuda göreve başlayabilmektedir.

2021 Bekçi Alımlarında Yaş Sınırı Nedir?

2021 bekçi alımlarında yaş sınırı 31’dir. Bekçi alım sürecinde özelikle adaylardan belirli yaş şartını taşıması gerekir. Bekçi olarak mesleğe başlamak isteyen adaylar 18 yaşından büyük 31 yaşından gün almamış olmalıdır. Emniyet genel Müdürlüğünce yayınlanan bekçilik ilanlarında 31 yaşından büyük olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyip, değerlendirmeye alınamamaktadır.

2021 Bekçi Alımlarında Başvuru Nasıl Yapılır?

2021 b-ekçi alımlarında başvuru yapmak için öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilanları takip etmek gerekir. İllerdeki mahalli idareler İçişleri bakanlığınca analiz edilerek açık kadrolara göre oluşturulan talepler ışığında kontenjanlar oluşturulmaktadır. Polis Akademisine bekçi alım yetkisi verilerek, alım yapılacak iller ve kontenjanlara göre bekçi almaları gerçekleşmektedir. 2021 Bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesini takip etmelidir.

Bekçi Alım Başvurusunda İstenen Belgeler Hangileridir?

Bekçi olmak biçin başvuru sürecinde istenen belgeler şunlardır:

• Sınav giriş belgesi

• Sağlık Bilgilendirme Formu

• Sınav başvuru dilekçesi

• TC kimlik numarasını gösteren belgenin aslı ya da fotokopisi

• Bekçi olmak için başvuru yapılan bölgenin il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösterir belge beyanı

• Diploma aslı ya da geçici belgesinin fotokopisi

• Son bir yıl içinde çekilen 4 adet biyometrik fotoğraf

• Sınav ücretinin yatırdığına dair hesap belgesi

• Askerlik terhis belgesi aslı ya da fotokopisi

• Kendisi ya da evliyse eşinin engel hallerinin bulunmaması, yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince engel hallerinin bulunmadığını gösterir belge ve yazılı beyanlar

Bekçi alım müracaatlarında istenen tüm evrak ve beyanlar adayların ön başvuru işlemlerini tamamlanmasının ardından adaydan ivedilikle istenmektedir. Başvuru sırasında istenen tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde yetkili birime ulaştırılması gerekir. Bekçi Alımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus özel şartların ve yönetmelik gereğince istenen belgelerin eksiksiz doğru bir şekilde forumlara doldurulması ve boy kilo şartının taşınması gerektiğidir. Görevin devamlılığı için adayın; fiziki yeterliliğinin olması ve koordinasyon sağlayacak güçte olması gerekir.

Bekçi alımı iş istihdam sürecinde bekçi ilanlarını takip ederek gerekli olan şartları taşıyorsanız hızlıca başvuru için istenen belgeleri Emniyet Müdürlüklerine iletmelisiniz. Kolluk görevi olarak ülkenin dört bir yanında bekçi alımları ve istihdam süreci son hız devam etmektedir. Yazılı sınavını en az geçme puanı 50‘dir. 60 puan alan kişi sınavdan başarılı sayılmakta olup, bu puanı alamayanlar sınavdan başarısız sayılacaktır. Mülakat sınavı için en az 70 puan alma şartı aranmaktadır. 2021 Bekçi olmak için yapılan sınavda kişilerin sportif duruşu, güç, kabiliyetli oluşu mülakat için son derece önem taşımaktadır.