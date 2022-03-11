Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi olmak isteyen ve bekçi olmayı bekleyen birçok kişi var. Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bu sorular ve çok daha fazla sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte haberimizin detayları sizlerle...

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