28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Bekir Bozdağ milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Bekir Bozdağ 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Bekir Bozdağ Şanlıurfa’dan milletvekili seçildi.

Güncel milletvekili listesi için tıklayınız: 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ GÜNCEL

Bekir Bozdağ kimdir?

1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı.

61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu.

27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

29 Ocak 2022’de yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi.