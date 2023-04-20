|
Reklam
Reklam
Özgün

Benzin ve motorine bu gece indirim geliyor: Güncel yakıt fiyatları (20 Nisan 2023)

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün Brent petrol 82 dolara, ham petrol ise 78 dolara yaklaşarak ay içi kazançlarını sildiler. Petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,21 TL indirim yapılması bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor. Peki petrol fiyatları düşecek mi? Benzin ve motorin fiyatları indirimden sonra ne kadar olacak? İşte sorunun cevabı.

12:19 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Benzin ve motorine ne zaman indirim geliyor? Petrol fiyatları düşecek mi?

Benzin ve motorine ne zaman indirim geliyor? Petrol fiyatları düşecek mi?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİMDEN SONRA NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt pompasına yansıyacak. 21 Nisan'dan itibaren benzin grubuna 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL’ye, Ankara’da 21,60 TL’ye, İzmir’de 21,57 TL’ye gerileyecek.

İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL’ye, Ankara’da 20,54 TL’ye, İzmir’de 20,62 TL’ye gerileyecek.

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün Brent petrol 82 dolara, ham petrol ise 78 dolara yaklaşarak ay içi kazançlarını sildiler. Çin’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ve üretimin artması petrol için pozitif bir gelişme olsa da ABD cephesindeki durumlar petroldeki iyimserliği frenledi.

ABD’de hem ekonomik yavaşlama belirginleşiyor hem de son açıklamalar Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi görünümü petrol için son derece olumsuz bir tablo olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



#Benzin
#motorin
#petrol
#ABD
#Brent Petrol
#ham petrol
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.