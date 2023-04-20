Benzin ve motorine ne zaman indirim geliyor? Petrol fiyatları düşecek mi?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİMDEN SONRA NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt pompasına yansıyacak. 21 Nisan'dan itibaren benzin grubuna 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL’ye, Ankara’da 21,60 TL’ye, İzmir’de 21,57 TL’ye gerileyecek.

İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL’ye, Ankara’da 20,54 TL’ye, İzmir’de 20,62 TL’ye gerileyecek.

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Petrol son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bugün Brent petrol 82 dolara, ham petrol ise 78 dolara yaklaşarak ay içi kazançlarını sildiler. Çin’de ekonomik büyümenin beklentilerden iyi gelmesi ve üretimin artması petrol için pozitif bir gelişme olsa da ABD cephesindeki durumlar petroldeki iyimserliği frenledi.

ABD’de hem ekonomik yavaşlama belirginleşiyor hem de son açıklamalar Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini gösteriyor. Yüksek enflasyon ve durgun ekonomi görünümü petrol için son derece olumsuz bir tablo olduğu için fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.







