Beşiktaş - Braga maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Braga’yı ağırlayacak. 19.55’te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou ve dün MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın katılmadığı aktarıldı. Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pasın ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Yarını izin yapacak olan Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park’ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55’te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.

Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL