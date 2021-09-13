Beşiktaş Dortmund ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, evinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Dev maç, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak.

Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hakemi kim?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

Beşiktaş Dortmund maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Dortmund maçının hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, taktik çalışma sonrası yapılan kanat organizasyonu ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın akşam idmanıyla tamamlayacak ve kampa girecek.

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