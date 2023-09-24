Beşiktaş-Kayserispor 11’i
Son dakika haberi: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç bugün Beşiktaş Park'ta saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.
Beşiktaş-Kayserispor 11’i
- Mert,
- Onur,
- Bailly,
- Omar,
- Masuaku,
- Amir,
- Salih,
- Chamberlain,
- Ghezzal,
- Cenk,
- Aboubakar
- Bilal,
- Carole,
- Ramazan,
- Arif,
- Attamah,
- Ali,
- Gökhan,
- Uzodimma,
- Ackah,
- Thiam,
- Mane
Beşiktaş-Kayserispor canlı skor
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi. Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.