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Beşiktaş’ın Kayserispor kadrosu belli oldu: İşte ilk 11

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kayserispor'u konuk edecek. Maç 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ın Kayserispor maçının ilk 11'i belli oldu. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçı kadrosu.

16:14 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş-Kayserispor 11’i

Beşiktaş-Kayserispor 11’i

Son dakika haberi: Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç bugün Beşiktaş Park'ta saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Kayserispor 11’i

Beşiktaş kadrosu
:
  1. Mert,
  2. Onur,
  3. Bailly,
  4. Omar,
  5. Masuaku,
  6. Amir,
  7. Salih,
  8. Chamberlain,
  9. Ghezzal,
  10. Cenk,
  11. Aboubakar
Kayserispor kadrosu:
  1. Bilal,
  2. Carole,
  3. Ramazan,
  4. Arif,
  5. Attamah,
  6. Ali,
  7. Gökhan,
  8. Uzodimma,
  9. Ackah,
  10. Thiam,
  11. Mane

Beşiktaş-Kayserispor canlı skor

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi. Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig puan durumu



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